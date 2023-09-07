قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لـ"الناتو".
وقال أمين عام حلف الناتو، خلال اجتماع في بروكسل:
- على أوكرانيا أن تقرر مصيرها.
- لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
- رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي.
- حرب أوكرانيا بدأت فعليا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
- القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراض خسرتها أمام روسيا.
- نعزز قواتنا على الجبهة الشرقية في أوروبا وسندافع عن أراضي الحلف.
- علينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام.
- أظهر الحلفاء في الناتو أنهم يحترمون كل الالتزامات التي قدموها في 2014.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حصل، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية لتحالفنا.