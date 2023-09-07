وأعلن البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية، التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

قالت السفارة الروسية في منشور على تلغرام:

القرار الأميركي دليل واضح على عدم الإنسانية.

واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضا للقضاء على أجيال المستقبل.

الولايات المتحدة تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب.

انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة.

الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر "لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين.

الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف الأربعاء أن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا"، التي قال إنها تحقّق "تقدما مهما" في هجومها المضاد.