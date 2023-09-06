وجاء في النسخة النهائية للوثيقة أن "هذا الإعلان سيشكّل أساسا لموقع أفريقيا في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية".

ودعا الزعماء الأفارقة إلى إقامة تحالف عالمي ملتزم بتأمين انتقال قارتهم إلى اعتماد الاقتصاد الأخضر والتوازن البيئي.

جاء ذلك في بيان تلاه الرئيس الكيني وليام روتو في ختام القمة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الأفريقية:

نحن، رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اجتمعنا في الدورة الافتتاحية لمؤتمر المناخ الأفريقي (ACS) في نيروبي، في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023؛ بحضور قادة العالم، والمنظمات الدولية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية ومنظمات المزارعين والأطفال والشباب والنساء والأوساط الأكاديمية. وبموجب هذا:

يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي تنظيم اجتماع قمة أفريقي حول المناخ والموافقة على العرض المقدم من جمهورية كينيا لاستضافة القمة.

نشدد على تأكيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي بأن درجة حرارة أفريقيا ترتفع بشكل أسرع من بقية دول العالم، وهو ما سيؤدي إلى إحداث آثار سلبية على الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية.

الإعراب عن القلق من أن العديد من البلدان الأفريقية تواجه أعباء ومخاطر غير متناسبة مع الأنماط الجوية غير المتوقعة المرتبطةبتغير المناخ، بما في ذلك فترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المدمرة، وحرائق الغابات، التي تسبب أضرارًا هائلة.

ندرك أن التغير المناخي هو التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية، وهو أكبر تهديد لجميع أشكال الحياة على الأرض. ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة من جميع الدول لخفض الانبعاثات، وتقليل تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي؛