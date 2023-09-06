وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وولي العهد السعودي أشارا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن بوتين وولي العهد السعودي أشادا بالمستوى العالي للتنسيق في "أوبك+"، مشيرة إلى أنهما يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الكرملين: