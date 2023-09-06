وأكد خلال قمة آسيان+3 "الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية".

وأضاف "من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهنا الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة"، وفقا لفرانس برس.

وجاء كلامه فيما يجتمع قادة الدول ومسؤولون كبار بينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للبحث في مجموعة من القضايا ألقت بظلالها على اجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال الأسبوع الراهن.

ويشمل البحث خارطة أصدرتها بكين قبل فترة قصيرة تظهر مطالبتها بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي وخلاف بين الصين واليابان حول قرار طوكيو تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر وإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

وسيحضر رئيس الوزراء الصيني الخميس قمة الرابطة التي تضم 18 دولة بمشاركة هاريس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لصحفيين الثلاثاء إن هاريس ستشدد على "التزام الولايات المتحدة المتواصل لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ عموما".