تفصيلا، قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، إن خط المواجهة لا يزال صعبا والمهمة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي ضمان دفاع موثوق به والحيلولة دون خسارة المعاقل.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله على تطبيق الرسائل تلغرام: "العدو (القوات الروسية) لا يتخلى عن خططه للوصول إلى حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف "مهمتنا الرئيسية هي ضمان دفاع موثوق به، لمنع خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المحددة في اتجاه باخموت".

يأتي هذا فيما تعلن القوات الروسية عن تحقيق تقدم بطيء على الجبهة الشرقية.

فقد قلل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، من شأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ووصفه بأنه فاشل، لكنه أقر بأن الوضع محتدم في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة".

وأردف "الوضع الأكثر احتداما هو على جبهة زابوريجيا.. العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الاستراتيجي لديه والتي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين"، وفقا لرويترز

مقتل 30 عنصرا من "آزوف" الأوكرانية

من ناحية قانية، نفذت القوات الروسية ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "أزوف" الأوكرانية في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 مقاتلًا.

وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات المجموعة "قصفت مقاتلين من كتيبة ’آزوف‘ الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران بالقرب من غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً".

وأضاف سافتشوك أن وحدات المجموعة أحبطت محاولتي هجوم من جانب فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ21 والفرقة الميكانيكية الـ 63 من القوات الأوكرانية في كراسني ليمان.

وتابع قائلا إن نظام استطلاع مدفعي من صنع الغرب تم تدميره بالنيران المضادة للمدفعية، موضحا أن القاذفات الروسية شنت ضربات على مركز القيادة والمراقبة الأوكراني ونقطتي نشر مؤقتتين للقوات الأوكرانية في مناطق بلدة كيروفسك وقرية سيريبريانكا.