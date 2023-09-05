وكان أحد أفراد الجمهور طرح على "سكاي نيوز" سؤالا بشأن ما إذا كانت روسيا قد دمرت الدبابة الروسية "تشالينجر 2".

واستعانت "سكاي نيوز" بخبراء من أجل تحديد ما إذا كانت الدبابة المحترقة بريطانية.

ويقول المحلل العسكري، جاستن كرومب، إن الحطام يعود بالفعل إلى الدبابة البريطانية "تشالينجر 2".

وأضاف أن مدفع الدبابة والشكل العام للبرج وصندوق الوقود في الخلف في صورة الدبابة المحترقة يتطابق كله مع الدبابة البريطانية.

ولفت كرومب إلى أن جهاز التصوير الحراري في الدبابة، ويقع فوق مدفعها، فريد من نوعه بهذا الشكل، ولا يأتي إلا مع "تشالينجر 2".

وهذه أول دبابة بريطانية من طراز "تشالينجر 2" يتأكد أن روسيا دمرته في حرب أوكرانيا.

وكانت لندن قد تبرعت بـ14 دبابة من هذا الطراز لصالح كييف في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت المرة الوحيدة والأخيرة التي دمرت فيها "تشالينجر2"، قبل حرب أوكرانيا، تعود إلى حرب العراق عام 2003، وبحسب "سكاي نيوز" فقد جرى ذلك بنيران صديقة.

ماذا نعرف عن "الوحش البريطاني"؟

دخلت دبابات "تشالينجر 2" الخدمة في الجيش البريطاني منذ العام 1994، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، حيث تشير التقارير إلى أن الجيش البريطاني يمتلك 400 دبابة من هذا الطراز.

يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد، هم القائد والمدفعي والمذخر والسائق، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأميركي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.

تسليح "تشالينجر - 2"