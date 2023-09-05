وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، فوق منطقة كالوغا المتاخمة لمنطقة موسكو من ناحية جنوب الغرب.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على "تلغرام"، إن طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة كالوغا وفوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إيسترا، وإنها "كانت محاولة لتنفيذ هجوم على موسكو".

تقع إيسترا في منطقة موسكو على بعد حوالي 65 كيلومترا من الكرملين، من ناحية شمال الغرب.

وقال سوبيانين: "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيّرة".

وأشارت وكالات أنباء روسية في وقت سابق إلى إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء، من المطارات الأربعة الرئيسية في العاصمة.

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