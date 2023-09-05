واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من "جيش التحرير الوطني"، آخر حركة تمرد رئيسية في البلاد، ومنشقين عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، حركة التمرد السابقة.

وقال الحاكم ويلينتون رودريغيز للصحفيين، إن القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بويرتو روندون بمقاطعة أراوكا.

وأوضح أن القتال يدور بين مسلحين من جيش التحرير الوطني وعناصر من "هيئة الأركان العامة المركزية"، أبرز فصيل منشق عن "فارك".

وأضاف الحاكم أن الحصيلة حتى الآن هي 9 قتلى و5 مصابين، من دون أن يحدد ما إذا كانوا جميعا مقاتلين أم أن بينهم مدنيون.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القتلى والجرحى هم جميعا مقاتلون.

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