وأفاد الجيش: "خلال الليل، نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

ماذا قالت وزارة الدفاع الروسية؟

قواتنا دمرت مركز التحكم بالطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا.

قواتنا شنت ليلا غارة بطائرات بدون طيار على منشآت تخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا.

تحقق هدف هجوم القوات المسلحة الروسية على منشآت تخزين الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني.

صد 3 هجمات أوكرانية في منطقتي روبوتين وفيربوروي في زابوريجيا.

إسقاط مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوريجيا.

إسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

ويأتي الهجوم على الميناء قبل يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي انسحبت منه موسكو في يوليو الماضي.

ووصف أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه "جزء من حملة روسية لإثارة أزمة غذاء وجوع في العالم".