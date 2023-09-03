تفصيلا، قال الجيش الأوكراني إن سلاح الجو نجح في تدمير 22 مسيرة روسية من أصل 25 مسيرة استهدفت منطقة أوديسا.

وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، أنه تم تسجيل 3 انفجارات على الأقل في أوديسا.

وأشارت توقعات إلى أن طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

إخلاء محطة قطارات روسية

في الأثناء، أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "في محطة كييفسكي للسكة الحديدية تجري عملية إخلاء للمواطنين".

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس":

كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو.

لأغراض أمنية، تجري عملية إخلاء.

وصل المختصون إلى المحطة على الفور ويعملون على فحص المعلومات.

في وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أن الخبراء لم يعثروا على أي مواد متفجرة أو قنابل أثناء تفتيش محطة "كييفسكي".

وتقع المحطة في ساحة أوروبا، في بداية شارع بولشايا دوروغوميلوفسكايا بمنطقة دوروغوميلوفو في موسكو.

وتعد محطة " كييفسكي" إحدى محطات السكك الحديدية التسعة في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".

توقف مؤقت لحركة المرور على جسر القرم

وفي شبه جزيرة القرم، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.

وجاء في بيان على تليغرام، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا".

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.