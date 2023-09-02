وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" إلى النيجر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.

وقال إن العديد من القادة الأمنيين والعسكريين مروا من أمام القاعدة العسكرية الفرنسية لإظهار الالتحام والتوافق بشأن مطلب رحيل القوات الفرنسية.

وأضاف أن غدا الأحد 3 سبتمبر ستنتهي المهلة التي منحها المجلس العسكري لفرنسا لسحب قواتها من البلاد.

وذكر موفدنا أنه لا مؤشرات حتى الآن على أن فرنسا ستسحب قواتها من النيجر، وهو ما قد يؤدي بالمحتجين إلى اقتحام القاعدة المترامية الأطراف، والتي تضم آلاف الجنود الفرنسيين.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، ظهر مطلب رحيل السفير والقوات الفرنسية عن النيجر، وهو الأمر الذي ترفضه باريس حتى الآن.

وكانت النيجر سحبت الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، بعمل إيتيه، مشيرا إلى أنه لا يزال موجودا في السفارة في نيامي.