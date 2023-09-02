وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه تمت السيطرة على "أعمال الشغب" التي شهدتها منطقة جنوب تل أبيب، وتم اعتقال 39 شخصا.

جاء ذلك بعد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بين المئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب السبت خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 27 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات، كما أصيب 3 متظاهرين على الأقل برصاص الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي بعد أن شعروا "بخطر حقيقي على حياتهم".

ومع تصاعد المواجهات في تل أبيب، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة اليوم السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".