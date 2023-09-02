ويأتي هذا الحكم بعد نحو 24 ساعة على الحكم بسجن زعيمي جماعة "براود بويز" السابقين جوزيف بيغز وزاكاري ريل 17 و15 عاما بسبب الهجوم على الكونغرس.

وكام قاض اتحادي أصدر حكما، الخميس، على بيغز وزاكاري ريل بالسجن 17 عاما و15 عاما بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين.

وبيغز وريل هما أول اثنين من جماعة براود بويز يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

ويعد الحكم بسجنهما مخففا وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة وأقل كثيرا من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاما.

وقال القاضي كيلي اليوم الخميس إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.