وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، عبر منصة تلغرام، أنّه "في الثاني من سبتمبر، عند نحو الساعة 2:10 بتوقيت موسكو، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وأضاف البيان: "وتم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة 1 سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم ما لا يقل عن مرتين هذه السنة، حيث تم إسقاط صاروخين أطلقا من منظومة "إس 200" في 12 أغسطس دون إصابتهما للهدف، وقبل ذلك تم استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 يوليو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.

وتسبّب هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر.

وتُستهدف أراضي شبه جزيرة القرم أيضا بضربات أوكرانيّة.