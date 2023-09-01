وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون: "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو".

ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية واجتياح موسكو لأوكرانيا.

وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده، الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده.

وأبدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب وخاطب ابنه في هذه الرسائل قائلا: "أضرب هؤلاء الأوغاد".

وأضاف "حاليا، فإن عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من المواطنين الروس.

والتقى بوتين هؤلاء التلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي وإطلاق ما سمي "الأحاديث المهمة"، وهي دروس تربية وطنية تم اعتمادها بعد شن الهجوم على أوكرانيا.

وتعتبر روسيا أن حربها على كييف نضال وجودي، متهمة السلطات الاوكرانية بأنها في أيدي نازيين جدد مناهضين لموسكو وفي خدمة دول غربية عازمة على تدمير روسيا.

ويؤكد بوتين أن شبه جزيرة القرم التي ضمها في 2014، إضافة إلى شرق أوكرانيا وجنوبها، هي أراض تعود تاريخيا إلى روسيا وليست في أي حال جزءا من أوكرانيا.