وذكر المتحدث باسم "البنتاغون"، بيت رايدر، أن "فاغنر" كقوة مقاتلة انتهت فعليا مع مقتل بريغوجين.

وأدى عشرات الآلاف من مسلحي "فاغنر" الجزء الأكثر فتكا في حرب أوكرانيا، لكن طُلب منهم قبل عدة أيام البحث عن وظائف جديدة، مما يعني الاستغناء عنهم من طرف الرئيس فلاديمير بوتين.

ولدى سؤاله عن صفقات وشيكة بين "فاغنر" وكوريا الشمالية، قال رايدر إن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة انتهت عمليا.

وأضاف أن "القضية الأوسع نطاقا هنا هي الحكومة الروسية التي تعمل "فاغنر" لمصلحتها، فقد دعمت عملياتها في أوكرانيا".

وتابع: "في مرحلة ما كانت "فاغنر" أكثر القوات القتالية الروسية فعالية على الأرض في أوكرانيا".

وأردف: "لكن جرى عمليا سحبهم (مسلحو فاغنر) من ساحات المعارك".

ويستند تقييم المتحدث باسم "البنتاغون" إلى رسالة صوتية تحث مسلحي "فاغنر" على إيجاد وظائف جديدة، بعدما منعوا من الاستمرار بالقتال في أوكرانيا.