في مارس الماضي، نقل السيناتور (81 عاما) إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل 6 أسابيع تقريبا.

وقال الطبيب بريان موناهان، الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السيناتور، إنه "بعد تقييم ما حدث الأربعاء، أبلغت ماكونيل أنه قادر طبيا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرر".

وأضاف الطبيب أن "الدوار العرضي ليس أمرا نادرا بعد حصول ارتجاج في المخ، ويمكن أن يكون أيضا نتيجة الجفاف".

ماذا حدث؟