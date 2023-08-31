ميدانياً؛ تستعر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في قرية روبوتين، التي أعلنت كييف السيطرة عليها أخيرا، في تطور ذكرت أنه ينطوي على أبعاد استراتيجية، تتمثل في فتح الطريق نحو شبه جزيرة القرم.

وإزاء ذلك، حذّرت موسكو على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من تبعات تلك الهجمات، إذ وصف موافقة الغرب على الضربات الأوكرانية المتواصلة ضد القرم بأنها تشكل "اقترابا لنهاية العالم".

ماذا قالت واشنطن؟

وتعليقا على تصريحات كييف بشأن حصولها على الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الضربات، حدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، موقف واشنطن في عدد من النقاط بالقول إنَّ:

شبه جزيرة القرم هي أرض أوكرانية، وهذا الموقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة.

منذ احتلال القوات الروسية لشبه جزيرة القرم، كان هذا هو موقف الولايات المتحدة، ونحن نعيد التأكيد عليه، فالقرم جزء من أراضي أوكرانيا، وليست جزءا من الأراضي الروسية.

وفيما يتعلق بالدعم الجديد لأوكرانيا، تم الإعلان عن حزمةٍ جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار؛ لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

يمكن للكرملين أن ينهي هذه الحرب اليوم بسحب قواته من أراضي أوكرانيا ووقف هجماته، وحتى يتم ذلك، ستستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها في دعم أوكرانيا.

من جانبه، شددت وزارة الدفاع الأميركية على أن أوكرانيا هي التي تقرر بنفسها كيفية إجراء العمليات العسكرية.

وقالت: "لقد أوضحت أميركا أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، وأوكرانيا هي من تقرر كيف ومتى وأين ستنفذ عملياتها للحماية من روسيا".

ماذا حدث في القرم؟