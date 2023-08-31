وقالت الخارجية البريطانية في بيان، ليل الأربعاء: "تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية".

وتابع البيان: "نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام".

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة، بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.