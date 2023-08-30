قال بريس أوليغي نغيما الضابط في جيش الغابون لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن الجنرالات سيجتمعون، الأربعاء، لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية بعدإعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.
وأضاف أن الرئيس علي بونغو أونديمبا "أحيل على التقاعد، ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر".
وأوضح للصحيفة "لم أعلن نفسي بعد قائدا للمرحلة الانتقالية، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي".
ماذا حدث في الغابون؟
- قال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة، الأربعاء، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.
- ظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة وقالو إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.
- خرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال صباحا بعد الإعلان، الذي بثه التلفزيون خلال الليل والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.
- في بيان آخر على التلفزيون الرسمي قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونغو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.
الاتحاد الإفريقي يتحرك
- قال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويلي نياميتوي، الأربعاء، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون إذ يقول إن محاولة انقلاب تجري هناك.
- أوضح أن محاولة الانقلاب تعد خرقا صارخا للآليات القانونية والسياسية للاتحاد الإفريقي.
- شجع رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على ضرورة اختيار الحلول السلمية للعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية.
- دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد جيش الغابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وعائلته بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.
- قال في بيان إنه يتابع الوضع بقلق بالغ وندد بما وصفها بأنها محاولة انقلاب.
- أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا تكتل إيكواس، أن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول إفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.
- وقال المتحدث إن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الغابون و"عدوى الاستبداد" المتفشية في القارة.