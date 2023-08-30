خلال العامين الماضيين وقعت 7 انقلابات عسكرية؛ فإضافة إلى الانقلاب الحالي في الغابون:

استولى العسكر بقيادة غوتا على السلطة في مالي في مايو 2021.

وبعدها بخمسة أشهر وقع انقلاب في السودان.

تلاه انقلاب آخر في غينيا كوناكري في سبتمبر 2021 بقيادة العقيد مامادي دومبويا.

ثم انقلاب آخر في الأسبوع الأخير من يناير 2022 في بوركينا فاسو بقيادة العقيد بول هنري زامبيا.

وتلاه انقلاب في غينيا بيساو.

تلاه انقلاب النيجر في 26 يوليو 2023.

ما هي أهم أسباب الانقلابات في إفريقيا؟

عزا خبراء في الشأن الأفريقي تكرار ظاهرة الانقلابات في القارة الأفريقية إلى:

ضعف اقتصادات القارة.

البيئة الأمنية المضطربة.

عدم احترام المواثيق الديمقراطية.

لجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم.

أين وقعت أكثر الانقلابات في إفريقيا؟