وأعلنت وزارة الإدماج الأوكرانية، يوم الثلاثاء، أنها ستقوم بإجلاء الأطفال من خمس بلدات تقع على الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا، في مواجهة "وضع أمني صعب وقصف" روسي.

وقالت الوزارة في بيان نشر على تلغرام "سيتم إجلاء 54 طفلا و67 شخصا يرافقونهم بشكل إلزامي".

وتشن كييف هجوما مضادا منذ يونيو بعد حصولها على أسلحة غربية وبناء وحدات هجومية، لكن التقدم كان بطيئا، بسبب القصف الروسي.

وقال الناطق العسكري أندريه كوفاليوف إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوريجيا التي تقول موسكو إنها جزء من روسيا.

وصرح لوسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن "القوات الأوكرانية حققت تقدما في اتجاه نوفودانيليفكا إلى فيربوف" متحدثا عن قريتين صغيرتين في المنطقة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تبسط سيطرتها على الأراضي التي تستعيدها وتهاجم المدفعية الروسية.

وقلل رئيس إدارة منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، دنيس بوشيلين الثلاثاء من أهمية الهجوم الأوكراني بعد أن أعلنت كييف تحقيق نجاحات.