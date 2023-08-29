وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأردف قائلا: "في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية".

وقال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين.

تأكيد مقتل بريغوجين

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".

تحطم الطائرة

وكان مع بريغوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.

وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

وحول مسألة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن بوتين لم يناقش أبدا موضوع عقوبات الغرب ضد روسيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز ولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أيضا إن كييف تقوم بكل ما هو ممكن ومستحيل لجر الغرب إلى الصراع مع موسكو قدر الإمكان.