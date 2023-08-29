ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية:

كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية عن وصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ.

تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".

نتيجة لتدمير القطار تم القضاء على العربات بذخائر المدفعية، وكذلك نحو 30 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وكانت روسيا أعلنت قبل 8 أيام أيضا عن تدمير قطار أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا.

وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف إن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميغيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا.

وأوضح أستافيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميغيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من قوات أوكرانية".