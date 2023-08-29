دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح "بخطر حرب نووية".