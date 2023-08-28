وأضاف المركز ومقره ميامي في إشعار أن فرانكلين يقع على بعد حوالي 855 كيلومترا جنوب غربي برمودا محملا برياح تقترب سرعتها من 155 كيلومترا في الساعة.

وجاء في الإشعار "من المتوقع أن يكتسب الإعصار فرانكلين قوة وأن يتحول إلى إعصار كبير يوم الاثنين".

وتعتبر العاصفة المدارية المحملة برياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترا في الساعة أو أعلى إعصارا كبيرا.

وتوضح خريطة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن من المتوقع أن يبتعد فرانكلين عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة لكنه سيمر بالقرب من جزيرة برمودا يوم الأربعاء.