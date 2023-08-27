اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أميركية من دون طيار فوق البحر الأسود، الأحد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وقال بيان الوزارة:
- رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق مياه البحر الأسود هدفا جويا يقترب من حدود روسيا.
- لتحديد هدف جوي ومنع انتهاك حدود الدولة، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو 30" إلى الموقع.
- حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأميركية.
- عندما اقتربت المقاتلة الروسية، دارت طائرة استطلاع الأجنبية على شكل حرف "U" (ابتعدت عن حدود روسيا).
- عادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطار قاعدتها، ولم يسمح (للمسيّرة الأميركية) بانتهاك حدود روسيا.
- حلقت المقاتلة الروسية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.