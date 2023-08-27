علّق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، على مقتل 3 طيارين في سلاح الجو، إثر اصطدام طائرتين للتدريب من طراز "إل-39" وسط البلاد، التي تعوّل على مقاتلات "إف-16" الأميركية لإحداث تغيير معادلة الحرب الحالية مع روسيا.