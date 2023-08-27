ووقع إطلاق النار داخل متجر بمدينة جاكسونفيل الساحلية في فلوريدا المطلة على المحيط الأطلسي.

وذكرت رئيسة بلدية جاكسونفيل دونا ديغان أن رجلا تحصن في متجر "دولار جنرال" للتجزئة العامة.

وأكدت سقوط قتلى في إطلاق النار، لكنها لم تعط أي رقم، مؤكدة أن ما حدث "أمر غير مقبول".

واعتبرت أن "إطلاق النار على شخص واحد أمر كبير جدا، أما إطلاق النار الجماعي فهو أمر يصعب قبوله".

ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي عضوة في المجلس البلدي ما حدث بالمأساة.

وقالت إنها تعتقد أن المشتبه فيه قُتل.