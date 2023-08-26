ووقع الحادث، الجمعة، فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعا ، مضيفة أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.

وجاءت الحادثة في وقت تبذل أوكرانيا جهودا حثيثة لبدء تدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها.

ويتولى تدريب هؤلاء الطيارين الأوكرانيين تحالف من 11 دولة.

وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيّارون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع 2024.