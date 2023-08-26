وصرح أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة فيلت أم تسونتاغ الألمانية: "لم يعد هناك بالفعل مجموعة فاغنر كما كانت عليه قبل عام كقوة قتالية مهمة"، مضيفا: "لقد انكسرت".

ويعتقد الوزير أيضا أن مقتل بريغوجين أضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ريزنيكوف في مقتطفات من مقابلة تنشرها الصحيفة الأحد: "لإن ذلك أظهر للعالم أنه إذا أبرم بوتين صفقة مع أحدهم ثم انتهك الصفقة، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن الوثوق به".

وبرزت تكهنات على نطاق واسع في دول الغرب بشأن احتمال ضلوع الكرملين في مقتل بريغوجين، الأربعاء، عندما تحطمت طائرة خاصة كان على متنها، خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبرغ.

واعتبر بوتين بريغوجين "خائنا" بعد تمرد مجموعة فاغنر في يونيو، والذي اعتُبر أكبر تحد لسلطة الرئيس الروسي منذ توليه الحكم.

غير أن بريغوجين مُنح عفوا في بيلاروسيا عقب التمرد في صفقة قالت موسكو إن مينسك توسطت فيها.

ونفى الكرملين، الجمعة، الادعاءات عن احتمال تورطه في تحطم الطائرة معتبرا أنها "محض كذب".