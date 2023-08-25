فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وأنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها".

وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأكد الكرملين أن بوتين لم يلتق بريغوجين في الآونة الأخيرة.

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الوفاة المفترضة" لبريغوجين، في حادث تحطم طائرة، يمكن أن تزعزع استقرار مجموعة فاغنر.