وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا".

وأوضح البيان:

• أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار.

• قامت بتدمير 9 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

• تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.

• تحطمت المسيرات الأوكرانية دون الوصول إلى الهدف.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر تلغرام، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول.

وأضاف أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.

والاثنين الماضي أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

تدمير صاروخ إس-200

• أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكراني، ليل الخميس الجمعة، بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" معدل على مواقع مدنية تقع داخل الأراضي الروسية.

• أكدت وزارة الدفاع أنه تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي في سماء مقاطعة كالوغا الروسية.

• كانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة ليلة الأربعاء الخميس.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.