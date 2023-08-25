وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ فوق منطقة كالوجا المتاخمة لموسكو.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو علقا الرحلات الجوية في وقت مبكر من الجمعة.

وأفاد موقع بازا الإخباري الروسي أن سكان منطقتي تولا وكالوجا الروسيتين نشروا في وقت سابق منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انفجارات سمعوها الليلة.

كما تعطلت الرحلات الجوية لفترة وجيزة يومي الثلاثاء والأربعاء في ظل هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.