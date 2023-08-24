وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنجليزية" في تكساس في سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور أنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا مقاتلات إف-16، لتصبح بذلك ثالث بلد يتعهّد تزويد كييف هذه الطائرات الحربية الأميركية الصنع.

وقال المسؤول النروجي في بيان "نعتزم تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16"، مشيراً الى أنّ عدد هذه الطائرات والجدول الزمني لتسليمها سيتمّ تحديدهما في وقت لاحق.

وأكّد غار ستور بذلك تقارير صحافية محلية نشرت قبل ساعات من ذلك. ووفق وكالة "أن تي بي" النروجية، سيراوح عدد الطائرات بين 5 و10.

وأصبحت النروج بذلك ثالث دولة تتعهد تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 بعد هولندا والدنمارك.

وأعلنت أمستردام وكوبنهاغن التزامهما تسليم ما مجموعه 61 مقاتلة إلى كييف بعد إنجاز طيارين أوكرانيين تدريبهم على قيادتها.

ويتولى تدريب هؤلاء الطيارين الأوكرانيين تحالف من 11 دولة.

وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيّارون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع 2024.