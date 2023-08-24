وخلال مرور لافروف في أحد الأروقة خارج قاعة الاجتماعات، لاحقه صحفي بالسؤال: كيف سيؤثر موت بيرغوجين على المصالح الروسية في إفريقيا؟"

فرد عليه لافروف مستنكرا :"ماذا تفعل هنا؟".

ثم توجه وزير الخارجية إلى المصعد مع الوفد المرافق له، بينما ظل الصحفي يسأل نفس السؤال.

ومساء الخميس، تخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صمته بشأن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة كبار قادة مجموعة "فاغنر" للمرتزقة.

وعبر بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لذوي من كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات أثناء حديثه إلى الزعيم الذي نصبته روسيا لمنطقة دونيتسك المحتلة جزئيا في أوكرانيا، دينيس بوشيلين، في مقابلة تلفزيونية.\