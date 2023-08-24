وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية، بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وفيما يلي أبرز ما جاء على لسان ترامب، خلال المقابلة:

أنا أتقدم بفارق 50 و60 نقطة عن المرشحين الآخرين، كما أن القناة التي استضافت المناظرة ليست ودودة معي بشكل خاص، لذلك قررت عدم المشاركة.

سنجري هذه المقابلة على هذه المنصة المجنونة وسنحصل على مشاهدات أكثر من المناظرة.

هؤلاء الناس (الديمقراطيون) أناس يكرهون بلدنا.. أصبح لدينا بلد هش للغاية في الوقت الحالي.

قمنا بعمل أفضل في الانتخابات السابقة، وحصلنا على أصوات أكثر، لكن الانتخابات كانت مزورة.

ومع فيروس كورونا، استخدموا الفيروس للخداع في أشياء كثيرة، ولدينا أدلة على هذا.

جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا. أعتقد أن صحته العقلية أسوأ من صحته البدنية.