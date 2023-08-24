أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.
وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس:
- قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.
- عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024.
- هناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس.
- مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.
- ندعو المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.
- نؤكد ضرورة حل الأزمات سلميا.
- سيتم إصدار "إعلان جوهانسبرغ" في ختام اجتماعات بريكس.
- قادة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:
- أرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.
- إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- مجموعة بريكس أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم.
- أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.
- وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام الدول الجديدة.
- ستكون بريكس محركا لنظام عالمي جديد.
عقب ذلك، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو:
- أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية.
- أود التشديد على قضايا التعامل بعملة مشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية.
- نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد.
- سنعمل مع كل من يريدون العمل معنا من خلال برامجنا المختلفة.
بعد بوتين، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي:
- هذه القمة التي امتدت على 3 أيام كانت لها نتائج إيجابية جدا.
- توسيع مجموعة بريكس هو قرار مهم.
- لطالما آمنت الهند بضرورة توسيع المجموعة.
- إضافة أعضاء جدد سيقوي البريكس وسيعطي زخما جديدا لجهودنا المشتركة.
- للهند علاقات عميقة وطويلة الأمد مع كل الدول التي انضمت.
في الختام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ:
- دول البريكس برمتها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية إحلال السلام.
- توسيع عضوية البريكس يعد حدثا تاريخيا.
- هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة البريكس.
- سيكون المستقبل مزدهرا ومثمرا لدول البريكس.
- علينا العمل معا لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة.