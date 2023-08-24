وقال المصدر: "من المقرر أن تعلن بريكس عن توسيع عضوية المجموعة ليشمل خمس دول أخرى، مع احتمال انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن قادة بريكس اجتمعوا ليلة الثلاثاء في اجتماع مغلق لبحث خيار توسيع الكتلة. ومن المقرر إصدار الإعلان اليوم الخميس.

وكشفت مسودة البيان الختامي، التي حصلت عليها "UOL"، القائمة النهائية للدول التي قد تنضم إلى المجموعة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإيران.

ومن المتوقع كذلك دعوة دولة إفريقية أخرى من أجل "خلق التوازن الجغرافي".

كما ذكرت "بلومبرغ نيوز" نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، الخميس، إن دول بريكس تعتزم دعوة عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة.

وأوضح التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع الكتلة.

وأضاف التقرير أن الأمر يتعلق بكل من مصر والسعودية، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أعلنت، الأربعاء، أن دول "بريكس" اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا 5 دول فقط.

وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.

وعقدت "بريكس" أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي.