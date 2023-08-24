وأظهر الفيديو عددا من السيارات الروسية الحكومية، بينها سيارة تقل الرئيس الروسي، وهي تتجه مسرعة في شوارع العاصمة الروسية، نحو الكرملين، من أجل "اجتماع طارئ"، وفقا لمصادر مختلفة.

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

نفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.