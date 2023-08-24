وتحطمت طائرة ركاب خاصة الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

هنا اللحظات الأخيرة للطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران: