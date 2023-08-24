وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن القيادي في مجموعة فاغنر، وأحد مؤسسيها، ديمتري أوتكين، كان على متن الطائرة مع يفغيني بريجوزين التي تحطمت شمال موسكو.

من هو أوتكين؟