خلال مقابلة تعود إلى عام 2018، قال بوتين لمحاوره إنه يمكنه الصفح "لكن ليس عن كل شيء"، موضحا أن الشيء الذي لا يغفره هو الخيانة.

وبعد تمرد "فاغنر" بقيادة بريغوجين، الذي أعلن في يونيو سيطرته على منشآت عسكرية في منطقتي روستوف وفورونيغ، ظهر الرئيس الروسي في خطاب تلفزيوني، ووصف ما فعله زغيم فاغنر بأنه "خيانة" و"طعنة في الظهر"، قائلا إن من يدعمون التحركات سيدفعون الثمن.

آنذاك، قال بريغوجين عبر قناته في تيليغرام، إن أفعاله كانت موجهة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، زاعما مهاجمة الجيش الروسي لقوات فاغنر في أوكرانيا.

ورغم إعلان الكرملين إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين، وقتها، وموافقة الأخير على مغادرة روسيا إلى بيلاروسيا، إلا أن ذلك لم يمنع مستخدمي الشبكات الاجتماعية من إعادة نشر تصريحات بوتين السابقة التي يرفض فيها "غفران الخيانة".

وقال الكرملين إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توسط في الصفقة. لم يؤكد بريغوجين نفسه الصفقة.

وانتشر فيديو مقابلة بوتين بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعد أن أكدت وسائل إعلام روسية مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبرغ.