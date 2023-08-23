وقال أندريه سروكا المتحدث باسم المستشفى الجامعي في رزيسو: "توفي 3 أشخاص بداء الفيلقيات"، مشيرا إلى أن المتوفين "مسنون".

ولاحقا أعلن مدير المستشفى وفاة شخص رابع أصيب بالبكتيريا.

والمتوفى رجل يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعاني أمراضا خطيرة، بما في ذلك السرطان.

وقال مدير المستشفى غريغور ماتيرنا لوكالة الأنباء البولندية، إن "الفحوصات أكدت إصابته بالبكتيريا".

ومرض الفيالقة ينتج عن عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

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