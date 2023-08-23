وتقول الحكومة إن المشروع سيعزز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة.

ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.

ومن الممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبل، اعتمادا على سرعة قرار البرلمان.

أبرز التسهيلات