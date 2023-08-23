وفي كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا:

نسعى لتعزيز التعاون بين دول "بريكس" والقارة الإفريقية.

نسعى للحفاظ على مصالح دول الجنوب وندعو الدول الكبرى إلى القيام بذلك.

نسعى لتعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول مجموعة "بريكس".

قلقون من استخدام المؤسسات المالية العالمية ضمن أدوات الصراع السياسي.

مجموعة "بريكس" تسعى لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة.

نسعى من أجل ازدهار شعوب دول المجموعة.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:

أصبحت مجموعة بريكس أقوى، لكنها تواجه سيناريوهات معقدة جدا.

دول "بريكس" تمثل 41 في المئة من سكان العالم وأكثر من 30 في المئة من الناتج العالمي.

الحرب الأوكرانية أظهرت مدى محدودية مجلس الأمن الدولي.

الكثير من الهيئات الأممية لا تملك الكثير من النفوذ.

ما يحدث في أوكرانيا له تداعيات عالمية.

السعي للسلام هو التزام مشترك، يجب على مجموعة بريكس أن تعمل كقوة لتحقيق ذلك والتعاون بيننا.

عقب ذلك، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو:

مجموعة "بريكس" أثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

مجموعة "بريكس" تدعم مجتمعا متعدد الأقطاب يحترم القانون الدولي.

نرفض سعي بعض الدول لتعزيز هيمنتها واستعادة سياستها الاستعمارية.

نسعى لإقامة نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي.

نسعى لوقف الحرب التي أطلقها الغرب ضد "شعب دونباس".

كل من رفض الانقلاب السابق في أوكرانيا تعرض للحرب.

نسعى لاستبعاد الدولار من المعاملات التجارية بين دول " بريكس" واستبداله بالعملات المحلية.

بعد بوتين، قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي:

عملنا على خلق شبكات آمان اقتصادية من خلال مبادرات مختلفة.

نعمل قدر الإمكان على إحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني دول مجموعة بريكس.

يجب تعزيز التعاون بين دول "بريكس" في مجالات التعليم والتكنولوجيا والفضاء.

الهند تدعم توسيع مجموعة بريكس.

اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة بريكس لتعزيز حضور دول الجنوب.

يجب أن نحضّر كل مجتمعاتنا للمستقبل.

ويسعى البلدان لاستغلال القمة التي تنعقد بين يومي 22 و24 أغسطس في جوهانسبرج، لجعل المجموعة قوة موازية للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.