وكتب الحاكم أوليغ كيبر على تلغرام "استهدفت ضربات مجمّعات إنتاج وشحن.. شملت الأضرار صوامع حبوب"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين.

وقال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، اليوم الأربعاء إن روسيا هاجمت خلال الليل بطائرات مسيرة جنوب مناطق أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب.

وأضاف الجيش الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام، أن الهجمات تسببت في نشوب حرائق بمنشآت الحبوب.

أوضح الجيش قائلا: