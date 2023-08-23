أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع "إم كيو - 9" و"بيرقدار تي بي - 2" فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان"، وعلى الأثر "غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.
وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام: "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".
ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمر أو موقع الحادثة بالتحديد.