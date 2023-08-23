أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع "إم كيو - 9" و"بيرقدار تي بي - 2" فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.