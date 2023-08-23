وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن صحفي روسي قوله إنه سوروفيكين أقيل من منصبه.

وقال الصحفي أليكسي فينيديكتوف في قناته على"تلغرام"، إن سوروفيكين لم يعد قائدا للقوات الجوية، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تأكيد روسي رسمي بعد بشأن هذا القرار.

وكانت أوكرانيا شنت هجوما قبل أيام على مطار عسكري في غربي البلاد، أظهرت صور أنه أدى إلى تدمير قاذفة استراتيجية من طراز "توبوليف تي يو 22 إم".

وكانت الأحاديث عن إقالة سوروفيكين قد برزت في يونيو الماضي، مع تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة القصير داخل الأراضي الروسية.

وتوارى سوروفيكين عن الأنظار بعدما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، إنهاء التمرد.

وتحدثت تقارير عن علاقة وثيقة تجمع سوروفيكين مع بريغوجين.

وكان سوروفيكين يتولى قيادة الحرب في أوكرانيا من أكتوبر 2022 حتى منتصف يناير 2023، حينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية حينها أن ئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، سيصبح القائد العام للمعركة.

وفي حينها قالت الدفاع الروسية إن سوروفيكين سيصبح نائبا لغيراسيموف.